2019-12-31T16:09:27+03:00
Общество

Чем не повод поднять себе новогоднее настроение: в Екатеринбурге появились «говорящие» знаки с рождественскими венками

Так художники хотят поздравить горожан с приближающимися праздниками
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"
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В Екатеринбурге на проспекте Ленина появились дорожные знаки. Что в этом такого, спросите вы, они ведь вот уже с лета стоят там и преграждают дорогу пешеходам. А все дело в том, что это не просто знаки на желтом фоне - это новогодние знаки с рождественскими венками и поздравлениями.

Автором работ выступили художники из группы Hot Singles in Your Area. Так они решили поднять настроение всем тем, кому надоело спотыкаться о ямы и таблички за все время городского благоустройства.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

- Вообще город - это что-то живое. И в предновогодние вечера наш город кипит: снегоуборочные машины, давясь, переваривают свежевыпавший снег, электрики доустанавливают на столбах праздничные гирлянды, - рассказывают художники. - Город тысячами голосов пытается что-то нам сказать. Эти голоса перебивают друг друга, сливаясь в своей одновременности в прекрасный городской гул, в котором слабым радиосигналом пытается пробиться новогоднее поздравление, начертанное на знаке.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Команда художников Hot Singles in Your Area стала известна после того, как установила сразу несколько «говорящих» знаков рядом с корпусом УрФУ на проспекте Ленина.

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

ИСТОЧНИК KP.RU

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Чем не повод поднять себе новогоднее настроение: в Екатеринбурге появились «говорящие» знаки с рождественскими венками
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