Екатеринбуржцы записали новогодний кавер на знаменитые «Пять минут»
Музыкальный проект «Парни» из Екатеринбурга записали новогодний кавер на знаменитую песню, звучащую на каждом «Голубом огоньке» за пять минут до курантов - на песню «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь».
Музыканты добавили современную аранжировку и мужской вокал. Вышло впечатляюще. Кстати, все локации, использующиеся в качестве фона в клипе, родом из Екатеринбурга - там и ТРЦ «Пассаж» на площади 1905 года, и рождественская ярмарка во дворе «Синара Центра», и Театр Музыкальной комедии.
Новогоднее поздравление от музыкантов можно посмотреть ниже:
Екатеринбургская группа записала кавер на "Пять минут".Видео: Музыкальный проект "Парни" во "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU