2019-12-31T15:51:37+03:00
Общество

Екатеринбуржцы записали новогодний кавер на знаменитые «Пять минут»

Музыканты добавили современную аранжировку и мужской вокал
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Музыкальный проект «Парни» из Екатеринбурга записали новогодний кавер на знаменитую песню, звучащую на каждом «Голубом огоньке» за пять минут до курантов - на песню «Пять минут» из кинофильма «Карнавальная ночь».

Музыканты добавили современную аранжировку и мужской вокал. Вышло впечатляюще. Кстати, все локации, использующиеся в качестве фона в клипе, родом из Екатеринбурга - там и ТРЦ «Пассаж» на площади 1905 года, и рождественская ярмарка во дворе «Синара Центра», и Театр Музыкальной комедии.

Новогоднее поздравление от музыкантов можно посмотреть ниже:

Екатеринбургская группа записала кавер на "Пять минут".Видео: Музыкальный проект "Парни" во "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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Екатеринбуржцы записали новогодний кавер на знаменитые «Пять минут»
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