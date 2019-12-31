Спели песни и наелись пирогов: на Урале к снайперу ВОВ в гости пришли Дед Мороз и Снегурочка

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-31T13:49:09+03:00

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В преддверие Нового года к известной фронтовичке и ветерану МВД Надежде Алексеевне Миновой, которая в октябре этого года отметила свой 95-й юбилей, заглянули Дед Мороз и Снегурочка.

Эти ролы сыграли инспектор ГИБДД Анатолий Русинов и сотрудница Управления по вопросам миграции регионального полицейского главка Алена Козел. Они стали настоящим сюрпризом для ветерана, ведь она их не ждала.

- Гости вручили легендарному снайперу памятный сувенир, а также преподнесли музыкальный подарок в виде нескольких композиций, - рассказали пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

По его словам, на скрипке они сыграли популярную мелодию «В лесу родилась елочка», а на баяне исполнили «Ну где же ты, любовь моя!». Бабушка так растрогалась, что не хотела отпускать гостей без яблочного пирога с чаем.

- Он посещения стражей порядка на глазах пожилой женщины появилась слезинка, потому что полицейские напомнили ей детские годы и позволили вспомнить эмоции юности, - добавил Горелых. - Акцию «Полицейский Дед Мороз» организовали по поручению начальника ГУ генерал-майора полиции Александра Мешкова.

После войны Надежда Алексеевна выучилась на хирургическую сестру и много лет проработала в медико-санитарной части Свердловского гарнизона МВД. У нее много медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги».

ИСТОЧНИК KP.RU