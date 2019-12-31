2019-12-31T13:21:54+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге оштрафовали картинг за травму у девятилетней девочки

Администратор не обеспечил безопасность и допустил ребенка до аттракциона
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской областиФото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге суд оштрафовал картинг из-за того, что на нем пострадала маленькая девочка. На администратора аттракциона завели уголовное дело. Инцидент произошел вечером 21 сентября.

- При оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, маленькая девочка 9 лет получила травму грудной клетки, - отметили в пресс-службе СКР по Свердлвоской области. - Администратор аттракциона не организовал ограничительную систему трассы, которая должна выдержать наезд карта на максимальной скорости.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Не сделав этого, он допустил девочку к прокату на одноместном картинге, у которого не было ремня безопасности. Все эти факты в совокупности и привели к сильному травмированию ребенка.

В ходе следствия администратор вину полностью признал, а также выплатил родителям девочки денежную компенсацию.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

- Его дело направили в суд, который принял решение о прекращении уголовного преследования и назначил ему штраф, - добавили в СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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