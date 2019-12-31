«Как такое вообще возможно»: в Екатеринбурге таксист устроил поножовщину из-за разлитого по салону пива

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-31T15:14:20+03:00

Он набросился на пассажира, которого увезли на реанимации в больницу

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Пару дней назад в Екатеринбурге произошел очередной неприятный инцидент с водителем такси «Ситимобил» и пассажиром. Который в этот раз закончился поножовщиной. О произошедшем рассказали очевидцы в сообществе «Академический».

- Во дворе дома на улице Мехренцова, 46 таксист порезал пассажира за то, что тот разлил бутылку пива в салоне. И уехал с места происшествия, не дождавшись «скорой», - отметили подписчики. - Мы гуляли с собакой, вызвали реанимацию. Эмоции просто зашкаливают, как такое вообще возможно!

Фото: сообщество «Академический»

В пресс-группе УМВД подтвердили информацию и отметили, что 29-летнего подозреваемого задержали в тот же день. А весь конфликт действительно произошел из-за разлитого пива.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность и задержали подозреваемого 1990 года рождения в день совершения преступления,- рассказали «Комсомолке» в полиции. - Следственным подразделением полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда». Мужчину отправили под арест.

Вместе с тем, «Комсомолка» запросила официальный комментарий у пресс-службы такси «Ситимобил».

- Безопасность пассажиров - приоритет компании «Ситимобил». Служба поддержки оперативно реагирует на все жалобы пассажиров и предпринимает действия для их решения, - отметили там. - В настоящий момент мы разбираемся с ситуацией: водитель был сразу заблокирован, мы следим за состоянием здоровья пассажира и пытаемся выйти на связь с водителем. «Ситимобил» окажет всё необходимое содействие правоохранительным органам.

ИСТОЧНИК KP.RU