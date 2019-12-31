Пожелали сил и терпения: в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД переоделись в Дедов Морозов и Снегурочек и ловили водителей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-12-31T12:06:18+03:00

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Сегодня, 31 декабря, сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга решили поздравить автолюбителей необычным способом. Они переоделись в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и стали останавливать машины. Но не за тем, чтобы оштрафовать, а за тем, чтобы подарить им маленькие подарки.

- Из новогоднего ящика вынимались записки с пожеланиями безопасных дорог, уважительного отношения к другим участникам дорожного движения и личного счастья в наступающем году, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Водители тоже не останавливались в стороне и поздравляли инспекторов с Новым годом, желая им сил и терпения в трудной работе. В итоге, поздравления и хорошее настроение получили больше 50 автомобилистов.

Госавтоинспекция еще раз напоминает о том, как важно соблюдать ПДД, не превышать скорость и не садиться за руль пьяным - что особенно актуально в преддверие новогодних каникул.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Кстати, не так давно мы рассказывали трогательную историю о том, как сотрудники Госавтоинспекции помогли будущему папе отвезти беременную супругу в роддом. Они застряли в пробке, поэтому инспекторы сразу согласились помочь: включили «мигалки» и понеслись.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

ИСТОЧНИК KP.RU