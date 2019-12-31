Под Новый год екатеринбуржец из-за «ерша» мужчина набросился с ножом на своих собутыльников

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-31T11:44:09+03:00

Один человек от поножовщины погиб, второй получил серьезные раны, сейчас он в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Граждане хотели справить праздник, однако у них закончился алкоголь, и они поссорились

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В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело на 50-летнего мужчину, который подозревается сразу по двум статьям: «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Преступления произошли в ночь на 31 декабря этого года во время пьяных посиделок.

- Подозреваемый, воспользовавшись кухонным ножом, причинил колото-резаные раны двум другим участникам застолья, - уточнили в пресс-службе СКР по Свердловской области. - От полученных повреждений один из потерпевших скончался. Второй сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

А причиной для такого страшного поступка стала ссора во время распития алкоголя.

- Подозреваемый на допросе сообщил, что виной всему стал так называемый «ёрш» [коктейль, в котором смешивают пиво с водкой - прим.ред.], - отметил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Гражданин со своими знакомыми пришли в гости в надежде на то, что хозяин квартиры накануне Нового года их щедро угостит. Тот так и поступил, а когда алкоголь закончился, попросил гостей «сходить за второй».

Собутыльникам это не понравилось, они поругались. Вся история закончилась поножовщиной с трагическим исходом. Сейчас следовали СКР собирают все улики, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении виновника меры пресечения в виде заключения под стражу.

- Полиция обращается ко всем празднующим гражданам с просьбой не злоупотреблять алкоголем и покупать спиртное только в крупных магазинах, чтобы избежать покупки «паленки», - добавил Горелых. - Зачастую, от их употребления люди теряют контроль над своим поведением и становятся неадекватными. Отчего и происходят подобные ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU