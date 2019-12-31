2019-12-31T09:21:52+03:00
Происшествия

Подмешивали воду из батарей: в Екатеринбурге вскрыли алкоцех с «паленкой»

Силовики забрали больше 26 тысяч бутылок контрафактного спиртного
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге полицейские при поддержке бойцов ОМОН Росгвардии вскрыли алкоцех с «паленкой», на котором работали гости из Ближнего Зарубежья. Точка по производству контрафакта находилась на улице Черняховского, а склады с готовым спиртным располагались на улицах Механизаторов и Новгородцевой.

- При проведении оперативных мероприятий все подозреваемые попытались скрыться от внезапно нагрянувших сыщиков на машине с отгруженной продукцией, протаранив служебный транспорт силовиков, - рассказали пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. - Но далеко уехать и, тем самым, избежать ответственности им не удалось.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Оказалось, что в свой алкоголь иностранцы подмешивали специальные жидкости, которые применяются для профилактики инфекционных болезней животных. Еще одним «сюрпризом» стало то, откуда они брали воду для производства «паленки».

- Они, вероятно, действовали по принципу: зачем тратить лишние ресурсы для доставки качественной воды, когда в помещении есть трубы отопления. Там ведь тоже что-то булькает, - заметил Горелых. - Данную жижу и брали в дело, судя по фотографиям с места происшествия.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

Благодаря силовикам, на новогодние столы к уральцам не попало больше 26 тысяч бутылок с паленым алкоголем. Там были напитки под видом самых известных брендов: водка «Хортица» и «Белуга», виски Jack Daniel’s, коньяк «Кенигсберг» и даже вино «Киндзмараули». Перепродавали весь алкоголь через сеть городских кафе. Это стало одним из крупнейших подпольных предприятий, которые ликвидировали органы внутренних дел.

Фото: Валерий Горелых

Фото: Валерий Горелых

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожелали сил и терпения: в Екатеринбурге инспекторы ГИБДД переоделись в Дедов Морозов и Снегурочек и ловили водителей
Под Новый год екатеринбуржец из-за «ерша» мужчина набросился с ножом на своих собутыльников
Прокуратура проверит лайнер «Уральских авиалиний», у которого отказал двигатель
Подмешивали воду из батарей: в Екатеринбурге вскрыли алкоцех с «паленкой»
Школьникам из уральского поселка, чей дом сгорел, подарили безлимитные абонементы на аттракционы
На Урале аферистку, «мухлевавшую» с ОСАГО, отправили под суд
В Екатеринбурге лучшие скульпторы создадут ледяные статуи ангелов и космонавтов
«Увидишь ледяные шапки на Марсе»: Евгений Куйвашев подарил мальчику телескоп, который он попросил в письме для «Елки желаний»
В Екатеринбурге ищут молодого человека в куртке, похожей на рабочую телогрейку
В Свердловской области инспекторы ГИБДД проверяют автобусы, перевозящие детей
В Екатеринбурге иномарка влетела в забор и перевернулась
В Верхней Пышме задержали пьяного отца, который перевозил без кресла и ремней двухлетнюю дочь