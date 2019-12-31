На Урале аферистку, «мухлевавшую» с ОСАГО, отправили под суд

СЕГОДНЯ 07:38 2019-12-31T07:40:14+03:00

Она подделывала полиса так, чтобы они были недействительными, а все деньги забирала себе

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В Полевском под суд отправили местную жительницу, которую обвиняют в мошенничестве с полисами ОСАГО. Женщина являлась ИП и с июля 2018 по февраль 2019 года оказывала услуги по заключению со страховыми компаниями соответствующих договоров.

- Она получала оформленный полис в электронном виде, распечатывала его на личном компьютере и передавала клиентам за две тысячи, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - При этом, она знала, что страховая компания не будет выплачивать ничего, если вдруг произойдет страховой случай. Соответственно, этот полис будет недействительным.

За оформление фальшивых ОСАГО она перечисляла «знакомым лицам» от 700 рублей до 2,5 тысяч, а те деньги, которые ей выплачивали клиенты, забирала себе. В общей сложности, она причинила потерпевшим ущерб свыше 37 тысяч рублей.

- Ранее ее уже судили за аналогичное преступление, тогда суд назначил ей исправительные работы на год и 9 месяцев, - отметили в прокуратуре. - Сейчас на нее снова завели уголовное дело и передали в суд. Максимальный срок, который ей теперь грозит, - до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU