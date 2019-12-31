2019-12-31T07:15:00+03:00
Общество

В Екатеринбурге лучшие скульпторы создадут ледяные статуи ангелов и космонавтов

Накануне, 30 декабря, у Храма-на-Крови стартовал традиционный Международный фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда»
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархииФото: пресс-служба Екатеринбургской епархии
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Накануне, 30 декабря, у Храма-на-Крови стартовал традиционный Международный фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». В этом году он проходит уже 16-й раз.

Темой нынешнего фестиваля стали сразу несколько важных событий: «Праздник Рождества Христова», «Святая Екатерина - покровительница Екатеринбурга», «Великая Победа» - к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, «Время первых» - к 55-летию первого выхода человека, космонавта Алексея Леонова, в открытый космос, и «Чудо гения Чайковского» - к 180-летию великого русского композитора. Словом, этот год очень богат и разнообразен на памятные даты.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

- Для изготовления ледовых скульптур завезено 150 кубометров льда с Северного водоема. Техническую организацию фестиваля осуществляет компания «Айс-Проект 2000» [она же занималась созданием Ледового города на площади 1905 года - прим.ред.], - отметили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбург съедутся мастера 20 команд из разных городов и даже стран: Финляндии, Литвы, Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Твери, Перми, Нарьян-Мара, Чебоксар, Ижевска, Новосибирска и так далее. Итоги подведут 7 января, в день Рождества Христова, в 14:00.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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