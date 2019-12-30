2019-12-30T06:25:51+03:00
Общество

«Не перевелись еще на Руси богатыри»: московский художник превратил уральские тепловозы в русские сказки

По заказу ПНТЗ Константин Данилов нарисовал на вагонах 12 богатырей
Мария Трапезникова
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Добрыня Никитич версии 2.0 в исполнении Константина Данилова. Фото: zmogk в InstagramДобрыня Никитич версии 2.0 в исполнении Константина Данилова. Фото: zmogk в Instagram
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Московский художник Константин Данилов (также известный как Zmogk) разрисовал несколько вагонов тепловозов в стиле русских сказок. Всего было нарисовало 12 русских богатырей. Все это создавалось на протяжении двух лет специально по заказу ПНТЗ (Первоуральский новотрубный завод).

Фото: zmogk в Instagram

Фото: zmogk в Instagram

Фотографиями первых двух, Добрыни Никитича и Никиты Кожемяки, Данилов поделился на своей странице в Instagram. Кстати, создавал он все эти масштабные работы не один – в этом ему помогали два екатеринбургских художника: Сергей Акрамов (его работы еще можно увидеть на улицах Вишневая, 45 и Ильича, 37, они были созданы в рамках «Стенограффии») и Андрея Топорова.

Показываем вам захватывающие фотографии русских богатырей версии 2.0.

А вот новая версия Никиты Кожемяки. Фото: zmogk в Instagram

А вот новая версия Никиты Кожемяки. Фото: zmogk в Instagram

Фото: zmogk в Instagram

Фото: zmogk в Instagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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