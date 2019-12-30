«Не перевелись еще на Руси богатыри»: московский художник превратил уральские тепловозы в русские сказки
Московский художник Константин Данилов (также известный как Zmogk) разрисовал несколько вагонов тепловозов в стиле русских сказок. Всего было нарисовало 12 русских богатырей. Все это создавалось на протяжении двух лет специально по заказу ПНТЗ (Первоуральский новотрубный завод).
Фото: zmogk в Instagram
Фотографиями первых двух, Добрыни Никитича и Никиты Кожемяки, Данилов поделился на своей странице в Instagram. Кстати, создавал он все эти масштабные работы не один – в этом ему помогали два екатеринбургских художника: Сергей Акрамов (его работы еще можно увидеть на улицах Вишневая, 45 и Ильича, 37, они были созданы в рамках «Стенограффии») и Андрея Топорова.
Показываем вам захватывающие фотографии русских богатырей версии 2.0.
А вот новая версия Никиты Кожемяки. Фото: zmogk в Instagram
Фото: zmogk в Instagram
ИСТОЧНИК KP.RU