2019-12-30T06:03:36+03:00
Общество

«Последний раз видели на школьной дискотеке»: на Урале ищут школьника с сережкой-крестом в левом ухе

Антон Печеркин пропал еще в пятницу – ушел в неизвестном направлении
Мария Трапезникова
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Фото: представлено родственниками АнтонаФото: представлено родственниками Антона
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Под Первоуральском, в поселке Новоалексеевское, третьи сутки разыскивают 18-летнего Печеркина Антона Николаевича. Молодой человек учится в школе №16 – там его и видели последний раз, вечером, на дискотеке.

- Последний раз был на школьной дискотеке, а потом ушел в неизвестном направлении, - рассказывают родственники Антона. – Это было еще в пятницу, 27 декабря. Больше о нем ничего не слышно.

Особые приметы: в левом ухе серьга наподобие крестика, с левой стороны побрита бровь полоской, на правой руке темное кольцо.

Приметы: темно-русые волосы, темно-коричневые глаза.

На момент пропажи был одет в черную тонкую курточку, темную толстовку с капюшоном, черные джинсы, темно-синие кеды.

С собой был iPhone 5S в металлическом корпусе.

Если вы вдруг видели где-то Антона или знаете, где он может быть, позвоните по телефону: 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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