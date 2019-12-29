Тимур Батрутдинов не решился на отношения с красавицей из Екатеринбурга

СЕГОДНЯ 13:25 2019-12-29T13:25:23+03:00

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Тимур Батрутдинов не стал дарить кольцо жительнице Екатеринбурга, Елизавете Аниховской, которая так и не смогла завоевать сердце шоумена.

В финальном выпуске телешоу ТНТ «План Б» «Мисс Екатеринбург-2016» стала одной из двух девушек, дошедших до конца проекта. Участник Comedy Club должен был выбрать одну из двух претендентов на его сердце и руку. Однако Тимур Батрутдинов не смог выбрать ни одну из девушек.

Перед финалом шоу шоумен и екатеринбурженка несколько раз пообщались по телефону. В финале Тимур пришел на программу с кольцом, но так и не отдал его Елизавете.

- Есть симпатия, есть все. Но того самого еще не произошло. Я знаю твой адрес и номер. Позвонить, найти тебя, прогуляться поговорить. Самое главное, чтобы ты была счастлива, - сказал Тимур Батрутдинов Елизавете Аниховской на телепрограмме.

Пара может встретиться после окончания проекта, без телекамер и дедлайна.

ИСТОЧНИК KP.RU