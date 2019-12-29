Обморок: самолет вылетел из Кольцово в ОАЭ, но вернулся

СЕГОДНЯ 10:37 2019-12-29T10:37:21+03:00

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Утром в воскресенье, 29 декабря, из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты вылетел пассажирский рейс, который должен был приземлиться в городе Шарджа. Однако через 40 минут борт вернулся аэропорт Кольцово.

В пресс-службе уральской воздушной гавани заявили, что причиной посадки самолета стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

- Рейс FV-5661вернулся из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Ему была оказана первая помощь, после чего в 10:33 рейс вылетел в пункт назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU