Обморок: самолет вылетел из Кольцово в ОАЭ, но вернулся
Пассажиру стало плохо
После оказания помощи пассажиру, борт вылетел в пункт назначенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Утром в воскресенье, 29 декабря, из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты вылетел пассажирский рейс, который должен был приземлиться в городе Шарджа. Однако через 40 минут борт вернулся аэропорт Кольцово.
В пресс-службе уральской воздушной гавани заявили, что причиной посадки самолета стало плохое самочувствие одного из пассажиров.
- Рейс FV-5661вернулся из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров. Ему была оказана первая помощь, после чего в 10:33 рейс вылетел в пункт назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU