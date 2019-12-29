2019-12-29T10:21:27+03:00
На здоровье

Как будут работать больницы и поликлиники Екатеринбурга в праздники: график

В стационарах пациентов принимать будут круглосуточно
Лев ИСТОМИН
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Бригады скорой помощи будут работать круглосуточноБригады скорой помощи будут работать круглосуточноФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге медики будут оказывать помощь пациентам в праздники с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в оперативном режиме.

Отделения больниц будут принимать пациентов с 9 утра до 15 часов, врача неотложки можно будет вызвать на дом с 8 до 19 часов. В стационарах пациентов будут принимать круглосуточно.

С 9 до 15 часов будут работать стоматологии в поликлиниках СП 1, СП 12 и АНО «Стоматология». А с 21 до 6 утра стоматолог будет принимать в ЦГКБ №23 на Старых Большевиков, 9 (для взрослых) и ДГКБ №9 на Решетской, 51 (для детей).

Скорая помощь будет работать в круглосуточном режиме. Приоритет для выездных бригад – вызовы с улиц и общественных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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