2019-12-29T09:40:57+03:00
Происшествия

Шла сквозь огонь: в Березовском во время пожара пострадала женщина

Ночью в городе полыхали два дома
Лев ИСТОМИН
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Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Вечером, 28 декабря, в городе Березовском под Екатеринбургом произошел сильный пожар. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 22:57.

На улице Советской полыхали два частных дома №148 и №150. Из-за возгорания серьезные ожоги получила пожилая 67-летняя женщина, которая сумела выбраться на улицу из горящего дома.

Для того, чтобы спастись, женщине пришлось пройти через горящую комнату. После этого пострадавшую госпитализировали в ЦГБ Березовского с ожогами. До приезда пожарных из домов самостоятельно эвакуировались пять человек.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Во время тушения пожара у спасателей закончилась вода, из-за чего пришлось вызывать дополнительные пожарные расчеты. Для соседних домов была угроза возгорания. Но благодаря действиям огнеборцев этого удалось избежать.

- На месте ЧП работали шесть единиц техники и 18 человек личного состава. С огнем спасатели справились за два часа. Тушение осложнялось удаленностью места пожара от источника воды, подвоз организовали с расстояния в полтора километра, - рассказали «КП-Екатеринбург в пресс-службе регионального МЧС.

Пожар в частном секторе города Березовский.Видео: паблик ВК "Сила Березовского в людях"

Площадь пожара составила более 300 квадратных метров. Общий отбой по тушению пожара дали в 3:24 по местному времени. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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