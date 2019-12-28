Грабитель, ранивший охранника заправки в Камышлове, забрал из кассы 17 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:19 2019-12-28T19:19:27+03:00

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Грабитель, ранивший вчера охранника заправки в Камышлове, забрал из кассы 17 тысяч рублей. Преступник ворвался на АЗС «Газпромнефть» с автоматом и выстрел охраннику в ногу, пока продавец доставал деньги. Напомним, что мы публиковали видео с ограблением. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение с применением огнестрельного оружия».

- Куш уральского гангстера составил порядка 17 тысяч рублей. Сумма, конечно, незначительная, но этого, возможно, хватило бы, чтобы пару раз сходить в ресторан с дамой сердца накануне праздников. И страшно то, что из-за такой незначительной суммы мог погибнуть человек - охранник, который чудом остался жив. Пуля прошла навылет, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Грабитель сбежал с места преступления. Сейчас его ищут лучшие сыщики региона. Как рассказал Валерий Горелых, с места преступления сотрудники МВД изъяли несколько гильз и отправили их на экспертизу. Кроме того, сейчас тщательно изучаются съемки с камер видеонаблюдения. Раскрытие преступления находится на контроле у руководства ГУ МВД России по Свердловской области.

Если вы знаете что-то о произошедшем ограблении, сообщите по круглосуточному телефону доверия МВД (343) 358-71-61.

ИСТОЧНИК KP.RU