2019-12-28T18:32:31+03:00
Общество

В Свердловской области на заправочных станциях поставили стойки с буклетами для туристов

Путеводители по Среднему Уралу раздают бесплатно на 20 АЗС
Алина СУРИНА
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Карты, буклеты и путеводители можно получить бесплатно на 20-ти заправкахКарты, буклеты и путеводители можно получить бесплатно на 20-ти заправкахФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области на заправочных станциях поставили стойки с буклетами для туристов. Путеводители по Среднему Уралу можно найти на 20 АЗС. В таких буклетах туристы могут найти информацию об отелях, о достопримечательностях, о том, где можно перекусить и даже как составить маршрут для самостоятельного путешествия.

- Качественная, доступная информация - элементы сервиса, который говорит о гостеприимстве Среднего Урала. Информация позволит гостям региона познакомиться с местным достопримечательностями, а жителям - по-новому взглянуть на привычные места, - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Стойки появились на заправочных станциях на дублере Сибирского тракта, на трассе Екатеринбург - Серов, по дороге в Нижний Тагил, Невьянск, Карпинск, Богданович, Тугулым и в другие населенные пункты. Карты, буклеты и путеводители можно получить бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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