2019-12-28T17:56:52+03:00
Общество

Из Екатеринбурга в Верхотурье в праздник Святого Симеона для паломников запустят бесплатную электричку

Она отвезет верующих на богослужения и обратно 30 и 31 декабря
Алина СУРИНА
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Поломники смогут добраться до Верхотурья бесплатно в дни прославления святого праведного Симеона ВерхотурскогоПоломники смогут добраться до Верхотурья бесплатно в дни прославления святого праведного Симеона ВерхотурскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из Екатеринбурга в Верхотурье в праздник Святого Симеона запустят бесплатную электричку для паломников. Мероприятия, посвященные празднику, пройдут 30 и 31 декабря. В эти дни пройдут богослужения, которые возглавит глава Екатеринбургской митрополии митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

- В первый праздничный день в 08:00 пройдет Божественная литургия в Свято-Симеоновском подворье Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино, в 16:00 - малая вечерня с акафистом святому праведному Симеону Верхотурскому в Свято-Николаевском мужском монастыре в Верхотурье. В 17:00 здесь же будет проходить Всенощное бдение. 31 декабря в 09:00 также в Свято-Николаевском мужском монастыре пройдет Божественная литургия и Новогодний молебен, - рассказали в екатеринбургской епархии.

Бесплатная электричка для паломников в Верхотурье и обратно будет курсировать оба дня.

Фото: екатеринбургская епархия

Фото: екатеринбургская епархия

Фото: екатеринбургская епархия

Фото: екатеринбургская епархия

ИСТОЧНИК KP.RU

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