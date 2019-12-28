2019-12-28T17:27:11+03:00
Общество

На дорогах Свердловской области более 300 снегоуборочных машин ликвидируют последствия снегопада

На региональных трассах установлены посты, фиксирующие гололед или снег на проезжей части
Алина СУРИНА
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За выполнением работ по очистке дорог следят 13 сотрудников из управления автодорогЗа выполнением работ по очистке дорог следят 13 сотрудников из управления автодорогФото: Алексей БУЛАТОВ
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На дорогах Свердловской области более 300 снегоуборочных машин ликвидируют последствия снегопада. На региональных трассах установлены посты, фиксирующие гололед или снег на проезжей части. Кроме того на них составляют прогноз погоды на 48 часов и ведут фото фиксацию участка автодороги. По прогнозам синоптиков снегопад закончится только завтра днем. Высота снежного покрова может достичь семи сантиметров. За выполнением работ по очистке дорог следят 13 сотрудников из личного состава управления автодорог.

- В Свердловской области созданы необходимые запасы противогололедных материалов и резерв горюче-смазочных материалов для бесперебойной работы техники. Почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают девять подрядных организаций и более 1275 единиц дорожной техники, - рассказали в департаменте информационной политики.

Дорожникам можно сообщить о неубранных участках по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83.Также замечания можно направлять на телефон «горячей линии» областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

ИСТОЧНИК KP.RU

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