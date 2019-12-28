Это любовь: жители Свердловской области спешат создать семьи 31 декабря

СЕГОДНЯ 17:20 2019-12-28T17:21:00+03:00

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27 пар в Свердловской области заключат брак 31 декабря 2019 года. Одно заявление подано в отдел ЗАГС Железнодорожного района и три - в отдел ЗАГС Ленинского района. Больше всего заявлений о заключении брака принято в городе Заречном (6 штук) и в Сысерти (4 штуки), в остальных отделах – по 1-2 заявления. Эту информацию корреспонденту «КП-Екатеринбург» сообщили в Управлении ЗАГС по Свердловской области.

В прошлые годы уральцы не торопились создать семью в конце года. Так, 31 декабря 2016 года было зарегистрировано всего три акта о браке, а в 2017 и 2018 годах – ни одного.

На 31 декабря 2019 года подано 27 заявленийФото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего заключенных браков приходится на август – 4346, июль – 3546, июнь – 3230 и сентябрь – 3195. Реже всего жители Свердловской области создают семьи в январе (1441) и мае (1272). Самой популярной датой бракосочетания в 2019 году стало 19 июля - 703 акта, из них 224 – в Екатеринбурге.

В 2020 году больше всего заявлений подано на 14 февраля (228) и 20 февраля (165).

ИСТОЧНИК KP.RU