СЕГОДНЯ 16:47 2019-12-28T16:47:01+03:00

Скорая помощь в праздники будет выезжать в первую очередь на вызовы с улицы и из общественных мест Фото: Алексей БУЛАТОВ

По особому графику дежурства будут организованы с 31 декабря по 8 января

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В новогодние праздники экстренные службы Екатеринбурга будут дежурить круглосуточно. По особому графику дежурства будут организованы с 31 декабря по 8 января. Круглосуточно будут работать полицейские, пожарные, спасатели, медики, коммунальщики, энергетики и другие экстренные службы столицы Урала.

- Жители Екатеринбурга с нетерпением ожидают прихода всеми любимого Нового года, но для того, чтобы он прошёл в мирной и спокойной обстановке, кому-то придётся потрудиться и в эти дни для предотвращения или оперативного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию или житейскую напасть, - рассказали в мэрии Екатеринбурга.

Мы уже рассказывали, как будут в праздничные дни работать медики. В первую очередь скорая помощь будет выезжать на обращения горожан с улицы и из общественных мест.

Коммунальные службы будут убирать дороги и улицы от снега и наледи в круглосуточном режиме. А уже на следующее утро после новогодней ночи, 1 января 2020 года, службы благоустройства в усиленном режиме будут прибирать город от мусора.

Добавим, что городские власти обращаются к автовладельцам с просьбой не оставлять машины на проезжей части, чтобы не препятствовать работе уборочной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU