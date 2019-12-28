Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний». Самолет вылетел из Кольцово в Симфирополь, но ему пришлось вернуться из-за неисправности датчика. Чтобы сжечь топливо, самолет несколько часов кружил над Екатеринбургом.
- По поручению Уральской транспортной прокуратуры Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
На борту находились 151 пассажир и 6 членов экипажа. По данным прокуратуры, самолет приземлился удачно - повреждений у воздушного судна нет, никто не пострадал. Пассажиров планируют отправить в Симферополь на резервном самолете в 19:20. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU