СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-28T16:17:35+03:00

Чтобы сжечь топливо, самолет несколько часов кружил над Екатеринбургом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет вылетел из Кольцово, но ему пришлось вернуться из-за неисправности датчика

Изменить размер текста: A A

Прокуратура организовала проверку после экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний». Самолет вылетел из Кольцово в Симфирополь, но ему пришлось вернуться из-за неисправности датчика. Чтобы сжечь топливо, самолет несколько часов кружил над Екатеринбургом.

- По поручению Уральской транспортной прокуратуры Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

На борту находились 151 пассажир и 6 членов экипажа. По данным прокуратуры, самолет приземлился удачно - повреждений у воздушного судна нет, никто не пострадал. Пассажиров планируют отправить в Симферополь на резервном самолете в 19:20. Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU