Появились кадры экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово
Рейс U62931благополучно приземлился в Кольцово. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Симферополь, но сразу после взлета сработал сигнал о неисправности датчика скорости.
Самолет готовились встречать экстренные службыФото: Алексей БУЛАТОВ
Около двух часов борт кружил над Сысертью и сжигал топливо, после чего вернулся в аэропорт.
- Самолет благополучно совершил посадку. Пассажирам будет предоставлено резервное воздушное судно. Вылет назначен на 19:20, - сообщили в пресс-службе авиакомпании
На борту находятся 149 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU