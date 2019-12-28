2019-12-28T15:56:51+03:00
Происшествия

Появились кадры экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в Кольцово

Наш фотограф Алексей Булатов запечатлел борт на посадочной полосе
Олег ГАЛИМОВ
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Самолет благополучно вернулся в ЕкатеринбургСамолет благополучно вернулся в ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Рейс U62931благополучно приземлился в Кольцово. Самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Симферополь, но сразу после взлета сработал сигнал о неисправности датчика скорости.

Самолет готовились встречать экстренные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самолет готовились встречать экстренные службыФото: Алексей БУЛАТОВ

Около двух часов борт кружил над Сысертью и сжигал топливо, после чего вернулся в аэропорт.

- Самолет благополучно совершил посадку. Пассажирам будет предоставлено резервное воздушное судно. Вылет назначен на 19:20, - сообщили в пресс-службе авиакомпании

На борту находятся 149 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На борту находятся 149 человекФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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