2019-12-28T15:40:22+03:00
Общество

Тянули с лета: в Екатеринбурге открыли благоустроенный сквер за Оперным театром

Территорию принял мэр города
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба администрации ЕкатеринбургаФото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
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В Екатеринбурге, наконец, сдали благоустроенный сквер за Оперным театром, который собирались принять еще летом. Это был один из самых проблемных объектов, сроки которого постоянно переносились из-за непунктуальных подрядчиков.

Приемку организовали, что называется, в праздничной атмосфере – с музыкантами танцующего оркестра Ural Band в костюмах Деда Мороза.

В итоге, после долгого ремонта, в сквере появилось чугунное ограждение, новые ротонды и лестницы, а также очень много гранита: прогулочные дорожки, балюстрада и вазоны. И все это освещают большие фонари.

- В этом году мы использовали гранита в 10 раз больше обычного, - отметил Высокинский. – В полтора раза увеличили объем строительства, ремонта дорог и объектов социальной сферы.

Глава Екатеринбурга также отметил, что реконструкция сквера проведена по новым технологиям, с который подрядчики раньше не сталкивались – отсюда и некоторые накладки, и затяжки сроков выполнения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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