2019-12-28T15:15:57+03:00
Общество

Не может подняться в горку: в Екатеринбурге фура застопорила движение и создала большую пробку

Ее колеса проскальзывают в снегу
Мария Трапезникова
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Фура не может подняться в горкуФура не может подняться в горкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На выезде из Екатеринбурга, на Объездной дороге в сторону ЕКАДа, образовалась большая пробка. Пятничный час-пик и предновогодняя пора столкнулись с плохой погодой и малоподвижным грузовиком.

Это спровоцировало гигантскую пробку. Фото: Яндекс.Карты

Это спровоцировало гигантскую пробку. Фото: Яндекс.Карты

Причина большого количества машин на маленьком участке – фура, которая не может подняться на развязку, потому что она уходит в горку: колеса проскальзывают. Сейчас сервис «Яндекс.Карты» оценивает движение в 8 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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