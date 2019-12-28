Не может подняться в горку: в Екатеринбурге фура застопорила движение и создала большую пробку
Ее колеса проскальзывают в снегу
Фура не может подняться в горкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На выезде из Екатеринбурга, на Объездной дороге в сторону ЕКАДа, образовалась большая пробка. Пятничный час-пик и предновогодняя пора столкнулись с плохой погодой и малоподвижным грузовиком.
Это спровоцировало гигантскую пробку. Фото: Яндекс.Карты
Причина большого количества машин на маленьком участке – фура, которая не может подняться на развязку, потому что она уходит в горку: колеса проскальзывают. Сейчас сервис «Яндекс.Карты» оценивает движение в 8 баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU