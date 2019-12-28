Не может подняться в горку: в Екатеринбурге фура застопорила движение и создала большую пробку

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-28T15:15:57+03:00

Фура не может подняться в горку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На выезде из Екатеринбурга, на Объездной дороге в сторону ЕКАДа, образовалась большая пробка. Пятничный час-пик и предновогодняя пора столкнулись с плохой погодой и малоподвижным грузовиком.

Это спровоцировало гигантскую пробку. Фото: Яндекс.Карты

Причина большого количества машин на маленьком участке – фура, которая не может подняться на развязку, потому что она уходит в горку: колеса проскальзывают. Сейчас сервис «Яндекс.Карты» оценивает движение в 8 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU