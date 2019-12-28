Под Нижним Тагилом открыли новый медицинский пункт, построенный за 4,5 миллиона

СЕГОДНЯ 14:36 2019-12-28T14:37:19+03:00

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Под Нижним Тагилом, в Висимо-Уткинске сегодня, 28 декабря, открыли новый медицинский пункт. На ФАПе оборудованы фельдшерский, акушерский, детский, прививочный кабинеты, помещение для аптечного пункта, имеются санитарно-бытовые комнаты.

- Для помещения закупили анализаторы уровня сахара крови, гемоглобина, экспресс анализатор уровня холестерина, - отметили в пресс-службе регионального Минздрава.

За создание заплатили чуть больше 4,5 миллионов рублей. В отличие от старого здания, в котором не было даже центрального отопления, в новом помещении появилось холодное и горячее водоснабжение, а также электрическое отопление.

ИСТОЧНИК KP.RU