2019-12-28T13:53:37+03:00
Общество

Два месяца за минуту: как создавался Ледовый городок в Екатеринбурге

Администрация поделилась интересным видео о том, как он «рос» [видео]
Мария Трапезникова
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Вчера в Екатеринбурге открыли Ледовый городокВчера в Екатеринбурге открыли Ледовый городокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга поделилась интересным видео, в котором в течение одной минуты показывается, как создавался Ледовый городок на площади 1905 года. Напомним, его торжественно открыли вчера вечером, 27 декабря, а еще за день до этого его проинспектировал глава города Александр Высокинский.

Строить его начали в ноябре этого года: на парковке, расчищенной от машин, установили каркасы горок, сцена и постепенно «росла» 50-метровая елка-конус. После чего, в карьере, недалеко от поселка Северка, был заготовлен кристально чистый лед и доставлен в Екатеринбург.

Его проинспектировал мэр Фото: Алексей БУЛАТОВ

Его проинспектировал мэрФото: Алексей БУЛАТОВ

- В этом году, благодаря новому оборудованию, у нас изменилась технология заготовки льда, - рассказала директор компании-подрядчика Наталья Тумакова. – Лед резался более крупными блоками, нежели раньше: их размеры увеличились в четыре раза, соответственно, и стыковочных швов стало в четыре раза меньше, отчего скульптуры смотрятся более цельными и прозрачными.

Единственная проблема, с которой столкнулись рабочие – аномально теплая погода. Но, к счастью, все обошлось. Благодаря новой технологии нарезки льда, более эффектно смотрится и подсветка скульптур: разноцветные лучи, проникая сквозь хрупкие прозрачные фигуры, создают иллюзию полярных сияний.

Два месяца строительства городка в Екатеринбурге за минуту.Видео: официальный портал Екатеринбурга

На площади 1905 года, кроме красавицы-елки и ледовых скульптур, «выросли» горки разной высоты (самая большая – шесть метров), ледовые лабиринты и «чаша» для самых маленьких.

Напомним, что Ледовый городок проработает до 26 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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