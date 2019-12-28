Аркадий Чернецкий назвал причину затянувшейся реконструкции сквера за Оперным театром

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-28T12:13:19+03:00

Объект открыли в Екатеринбурге под Новый год

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В субботу, 28 декабря, в Екатеринбурге за Оперным театром наконец-то открыли после реконструкции сквер. Сроки переносились несколько раз, сначала сквер хотели открыть к Дню города, который отмечается в августе. Но подрядчик медлил с окончанием работ.

С 4 декабря, момента очередной сдачи объекта, для подрядчика стали начисляться штрафные пени. Поэтому работы здесь активизировались.

Первый мэр современного Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал, как нужно поступить с подрядчиком, чтобы работы были завершены в срок.

Сроки сдачи работ в сквере неоднократно переносилисьФото: Алексей БУЛАТОВ

- Очень проблемно прошла реконструкция этого сквера. Это очевидная вина подрядчика. Он оказался абсолютно несостоятельным для реализации этой задачи. Это в определенной степени и вина служб, которые не смогли вовремя тряхнуть за шкирку его, чтобы он или работал или уходил с объекта, чтобы его можно было заменить, - рассказал Аркадий Чернецкий.

Обновленный сквер подвергся критике со стороны жителей Екатеринбурга за чрезмерное количество фонарей, отсутствие оригинальной концепции преобразований и вырубку деревьев в зеленой зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU