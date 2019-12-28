Ждали десятилетиями: мост через Тагильский пруд за четыре миллиарда построят москвичи

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-28T11:56:15+03:00

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В будущем, 2020-м, году в Нижнем Тагиле начнут строить мост через Тагильский пруд. Итоги конкурса подвели 25 декабря, победителем стала московская компания «Альмакоргрупп», которая ранее уже занималась строительством мостов.

- Теперь с уверенностью можно сказать, что мосту, о котором несколько десятилетий мечтали тагильчане, быть, - отметил глава города Владислав Пинаев. – После заключения контракта, которое состоится 14-16 января, подрядчик сразу приступит к подготовке площадки и строительным работам.

Напомним, что стоимость контракта составила почти четыре миллиарда рублей. Строительство будет вестись на условиях софинансирования со Свердловской областью. В 2020 году предусмотрено 948 миллионов (из бюджета региона – 900,6 миллионов, из местного – 47,4 миллиона).

Мост планируют открыть к 300-летию города, в 2022 году. За три года подрядчику предстоит построить четырехполосный мост протяженностью 560 метров и шириной 30 метров.

- Подход на левом берегу предусмотрен от кругового движения на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов, на правом – от развязки с Южным подъездом в районе «Ленты», - добавили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила. – Мост оборудуют пешеходными тротуарами, также запланирован монтаж четырех камер наблюдения по периметру моста и двух контрольно-пропускных пунктов на подходах к переправе.

ИСТОЧНИК KP.RU