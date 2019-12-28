Застрял на глубине 20 метров: в Екатеринбурге волонтеры достали из вентиляции 16-этажки испуганного котенка

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-28T11:08:25+03:00

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В Екатеринбурге волонтеры «Зооспаса» накануне, 27 декабря, вытащили из вентиляционной шахты 16-этажного дома маленького котенка. Спецоперация проходила несколько часов. Несколько дней местные жители слышали пронзительные крики малыша, но не могли понять, откуда они доносились.

- Котенок сам пришел в подъезд, его там подкармливали. Очевидно, он забрался на чердачный этаж – животное маленькое, поэтому могло туда залезть. Видимо, оттуда и упал в вентканал, - рассказали волонтеры.

В Екатеринбурге волонтеры вытащили котенка из вентиляции 16-этажки.Видео: "Зооспас"

Попасть на чердак удалось с помощью сотрудников управляющей компании, которые предоставили ключи, а затем помогли вытащить животное. При помощи эндоскопа его удалось обнаружить на глубине около 20 метров, в границах 6-7 этажа.

- В результате долгой кропотливой работы котенка получилось захватить веревочной петлей под контролем камеры и вытащить на поверхность, - добавили волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU