2019-12-28T10:23:09+03:00
Общество

За месяц из Екатеринбурга вывезли больше 190 тысяч тонн снега

Порой коммунальщикам мешают работать припаркованные у обочин машины
Мария Трапезникова
Поделиться:
За месяц из Екатеринбурга вывезли больше 190 тысяч тонн снегаЗа месяц из Екатеринбурга вывезли больше 190 тысяч тонн снегаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Екатеринбург сегодня с самого утра начало засыпать снегом, который не прекращается до сих пор. Поэтому на войну с непогодой традиционно вышли коммунальщики всех семи районов города.

Только за ночь из Екатеринбурга удалось вывезти больше 10 тысяч тонн снега. Сегодня днем улицы будут расчищать 453 спецмашины. А всего за декабрь город избавили от 190 тысяч тонн снега.

- К сожалению, владельцы автотранспорта создают проблемы дорожным службам, оставляя припаркованные машины у обочин проезжих частей, из-за чего коммунальная техника не может качественно почистить дорогу, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Администрация просит водителей уважать труд дорожников и не оставлять машины у обочин на время уборки улиц. Это сразу значительно повысит эффективность и качество их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аркадий Чернецкий назвал причину затянувшейся реконструкции сквера за Оперным театром
Ждали десятилетиями: мост через Тагильский пруд за четыре миллиарда построят москвичи
Застрял на глубине 20 метров: в Екатеринбурге волонтеры достали из вентиляции 16-этажки испуганного котенка
За месяц из Екатеринбурга вывезли больше 190 тысяч тонн снега
Дворец молодежи подвел итоги года
Гендиректор уральской птицефабрики два года складировал в поле опасные отходы
Вспыхнуло масло: на Урале из загоревшегося бара эвакуировали 120 человек
Появилось видео ограбления заправки «Газпрома», где из автомата ранили охранника
Директор уральского горного комбината задолжал энергетикам 455 миллионов
«Поднимите себе новогоднее настроение – посмотрите в небо»: над Екатеринбургом можно будет увидеть гигантскую Венеру
Космолеты, луноходы и Солнечная система: главная елка Нижнего Тагила зажгла свои огни
В Камышлове грабитель из автомата ранил охранника заправки
Медведев назвал условия получения денег для проведения Универсиады в Екатеринбурге
«Автомобилист» проиграл «Амуру» в Хабаровске
На Урал надвигается снегопад и метель
Дед Мороз и фантастические танцоры: в Екатеринбурге открыли Ледовый городок