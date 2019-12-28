СЕГОДНЯ 10:22 2019-12-28T10:23:09+03:00

За месяц из Екатеринбурга вывезли больше 190 тысяч тонн снега Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Екатеринбург сегодня с самого утра начало засыпать снегом, который не прекращается до сих пор. Поэтому на войну с непогодой традиционно вышли коммунальщики всех семи районов города.

Только за ночь из Екатеринбурга удалось вывезти больше 10 тысяч тонн снега. Сегодня днем улицы будут расчищать 453 спецмашины. А всего за декабрь город избавили от 190 тысяч тонн снега.

- К сожалению, владельцы автотранспорта создают проблемы дорожным службам, оставляя припаркованные машины у обочин проезжих частей, из-за чего коммунальная техника не может качественно почистить дорогу, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Администрация просит водителей уважать труд дорожников и не оставлять машины у обочин на время уборки улиц. Это сразу значительно повысит эффективность и качество их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU