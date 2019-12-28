Гендиректор уральской птицефабрики два года складировал в поле опасные отходы
Гендиректора Среднеуральской птицефабрики следователи Свердловской области обвиняют в загрязнении окружающей среды опасными отходами. Два года он свозил в поле опасные отходы.
- В ходе судебной экологической экспертизы, проведенной по уголовному делу, подтвержден факт загрязнения почвы такими веществами, как азот аммонийный, калий, нефтепродукты, сера, фосфор и так далее, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
Следователи установили, что загрязнением почвы причинен материальный ущерб на сумму более 14,5 миллионов рублей. В настоящее время ущерб погашается по решению Арбитражного суда. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU