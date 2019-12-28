Вспыхнуло масло: на Урале из загоревшегося бара эвакуировали 120 человек
К счастью, никто не пострадал
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшим вечером в Серове, что в Свердловской области, загорелся бар. Тревожное сообщение диспетчеры МЧС получили в 21:58. На место сразу же выдвинулись 13 спасателей.
- На площади в три квадратных метра огонь повредил фритюрницу и вентиляцию в помещении кухни на втором этаже бара, - сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
До прибытия пожарных подразделений из здания общепита самостоятельно эвакуировались 120 человек, включая гостей и персонал. Огонь потушили в течение трех минут. По данным МЧС, к счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU