Появилось видео ограбления заправки «Газпрома», где из автомата ранили охранника

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-28T08:44:32+03:00

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В социальных сетях появилось видео нападения на АЗС «Газпром нефть» в Камышлове. На кадрах видно, как мужчина в камуфляже и балаклаве подходит к кассе и, угрожая автоматом, требует деньги от сотрудницы заправки.

В уральскую глубинку уже выехали лучшие сыщики региона, в городе объявлен план перехват.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/752267" frameborder="0"></iframe> Ограбление заправки в Камышлове.Видео: СОЦСЕТИ

- На голове злоумышленника был предмет, похожий на балаклаву, а в руках у него находился «ствол», по внешним признакам похожий на автомат Калашникова. Именно из него и был ранен охранник. Пострадавший доставлен в срочном порядке в больницу, где ему врачи оказывают необходимую помощь. Начальник главка Александр Мешков направил из Екатеринбурга в Камышлов усиленную следственно-оперативную группу, - рассказал официальный представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В ближайшее время силовики возбудят уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбойное нападение с применением огнестрельного оружия»).

ИСТОЧНИК KP.RU