Директор уральского горного комбината задолжал энергетикам 455 миллионов
В Свердловской области сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» через суд взыскивают убытки с директора Высокогорского горно-обогатительного комбината, который задолжал за электричество порядка 455 миллионов рублей.
- Убытки также спровоцированы тем, что действующие акты аварийной и технологической брони ВГОКа оформлены с нарушением законодательства, - отметили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».
Энергетики также отметили, что есть предположение, что комбинат, вместо обеспечения работы оборудования, необходимого в аварийной ситуации, использует электричество на объектах производства.
Все это, в общем, создает риск для здоровья горожан, в том числе и сотрудников ВГОК, а также окружающей среде.
ИСТОЧНИК KP.RU