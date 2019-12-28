Директор уральского горного комбината задолжал энергетикам 455 миллионов

СЕГОДНЯ 08:44 2019-12-28T08:46:15+03:00

Сейчас они через суд пытаются взыскать убытки

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В Свердловской области сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» через суд взыскивают убытки с директора Высокогорского горно-обогатительного комбината, который задолжал за электричество порядка 455 миллионов рублей.

- Убытки также спровоцированы тем, что действующие акты аварийной и технологической брони ВГОКа оформлены с нарушением законодательства, - отметили в пресс-службе «ЭнергосбыТ Плюс».

Энергетики также отметили, что есть предположение, что комбинат, вместо обеспечения работы оборудования, необходимого в аварийной ситуации, использует электричество на объектах производства.

Все это, в общем, создает риск для здоровья горожан, в том числе и сотрудников ВГОК, а также окружающей среде.

ИСТОЧНИК KP.RU