Космолеты, луноходы и Солнечная система: главная елка Нижнего Тагила зажгла свои огни

СЕГОДНЯ 08:11 2019-12-28T08:11:08+03:00

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Накануне, 27 декабря, в Нижнем Тагиле на Театральной площади торжественно открыли Ледовый городок с главной елкой. Сотни горожан пришли, чтобы окунуться в особую атмосферу праздника.

Яркое торжество началось с лазерного шоу, которое показало, какая все-таки маленькая наша Земля в космосе – но какая она, вместе с тем, родная и близкая для каждого человека по отдельности.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

- Уходит старый год, и уже совсем скоро наступит новый, 2020-й. Это время ожиданий и надежд – особый рубеж, который соединяет прошлое и будущее, - отметил глава города Владислав Пинаев во время открытия. – Обещаю, что к 300-летию Нижнего Тагила мы сделаем самый красивый и яркий ледовый городок, добавим нашему городу красок и света!

Темой Ледового городка в этом году стал космос. На возведение фигур и горок рабочим потребовалось больше 1 700 кубометров льда и снега. Четыре художника несколько недель создавали на площади космическое пространство с лабиринтами в виде Солнечной системы, космолетом «Буран», блоком МКС «Мир», а также луноходом и ракетоносителями.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

А еще накануне состоялось открытие Ледового городка в Екатеринбурге, темой которого стало 200-летие со дня открытия Антарктиды. За день до этого его проинспектировал глава города Александр Высокинский. И нашел там нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU