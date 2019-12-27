В Камышлове грабитель из автомата ранил охранника заправки

СЕГОДНЯ 20:41 2019-12-27T20:42:36+03:00

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В Камышлове грабитель ранил охранника заправки. Неизвестный выстрелил из автомата. Мужчина забрал деньги и скрылся. Сейчас на месте преступления работает полиция. Грабителя ищут с помощью собак, обученных работе по следу. По предварительным данным, добычей нападавшего стала незначительная сумма денег.

-Точный ущерб сейчас выясняют владельцы АЗС. Представители МВД сейчас опрашивают работников заведения, устанавливают возможных очевидцев и свидетелей. На голове злоумышленника был предмет, похожий на балаклаву, а в руках у него находился «ствол», по внешним признакам похожий на автомат Калашникова. Именно из него и был ранен охранник. Пострадавший доставлен в срочном порядке в больницу, где ему врачи оказывают необходимую помощь, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Валерия Горелых, на месте происшествия обнаружили и изъяли гильзы. Также полиции известно, в каком направлении скрылся грабитель. Сейчас его ищут несколько нарядов полиции. Мужчине грозит уголовная статья «разбойное нападение с применением огнестрельного оружия».

ИСТОЧНИК KP.RU