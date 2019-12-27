Медведев назвал условия получения денег для проведения Универсиады в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 19:45 2019-12-27T19:47:36+03:00

Премьер утвердил правила подготовки к Универсиаде и условия получения денег из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они прописаны в документе, который подписал российский премьер

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписан постановление, в котором четко прописаны правила получения субсидий для проведения Универсиады в Екатеринбурге. Документ опубликован на сайте правовой информации.

В постановлении перечислен список документов, которые руководство Свердловской области должно предоставить и условия получения денег. Одно из условий – соблюдение всех сроков по подготовке к всемирному спортивному событию.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге в год 300-летия города. Подготовка к спортивному событию обойдется в 79 миллиардов рублей, 53 миллиардов из которых нужно получить из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU