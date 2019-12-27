Медведев назвал условия получения денег для проведения Универсиады в Екатеринбурге
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписан постановление, в котором четко прописаны правила получения субсидий для проведения Универсиады в Екатеринбурге. Документ опубликован на сайте правовой информации.
В постановлении перечислен список документов, которые руководство Свердловской области должно предоставить и условия получения денег. Одно из условий – соблюдение всех сроков по подготовке к всемирному спортивному событию.
Универсиада пройдет в Екатеринбурге в год 300-летия города. Подготовка к спортивному событию обойдется в 79 миллиардов рублей, 53 миллиардов из которых нужно получить из федерального бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU