СЕГОДНЯ 17:42 2019-12-27T17:42:03+03:00

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«Автомобилист» проиграл «Амуру» в Хабаровске. Уральские хоккеисты уступили хозяевам льда в серии буллитов. Счет в матче уже на второй минуте открыл Питер Холланд. Через пять минут Дэн Сэкстон удвоил преимущество уральцев.

В середине второго периода «шоферы» забили третью шайбу - отличился Мэйсек Брукс. В конце второго периода хабаровские хоккеисты начали играть активнее и стали забивать голы в ворота уральской команды. Первый -за две минуты до конца второго периода.

Еще две шайбы прилетели в наши ворота уже в третьем периоде. Когда дело дошло до овертайма, «Автомобилист» уступили хозяевам льда в серии буллитов. Финальный счёт 4:3.

В воскресенье «Автомобилист» проведет последний матч в этом году. Игра с «Барысом» из Нур-Султана пройдет в столице Казахстана.

Напомним, игроки «Автомобилиста» Найджел Доус, Якуб Коварж и Павел Дацюк поедут в Москву на Матч Звезд КХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU