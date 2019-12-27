2019-12-27T16:34:03+03:00
Общество

Дед Мороз и фантастические танцоры: в Екатеринбурге открыли Ледовый городок

Самую большую шестиметровую горку протестировал даже мэр
Алина СУРИНА
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Пингвинов на корабле сделали на фестивале ледовой скульптурыПингвинов на корабле сделали на фестивале ледовой скульптурыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге открыли Ледовый городок. На главной праздничной площадке города собралось много горожан. Для них устроили шоу - программу. На сцену выходил Дед Мороз со Снегурочкой и танцоры в сверкающих фантастических костюмах. Гости городка не только смотрят выступления артистов, но уже вовсю катаются с горок. А самую большую - шестиметровую горку неудержались и протестировали мэр и вице-губернатор Павел Креков.

Все в городке в этом году посвящено 200-летию открытия Антарктиды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все в городке в этом году посвящено 200-летию открытия АнтарктидыФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, на ледовый городок в этом году потратили 24,4 миллиона рублей. На эти деньги на главной праздничной площадке поставили 50-метровую искусственную елку-конус с музыкальным сопровождением и тысячами огоньков, ледовые скульптуры, ярмарку, горки и сцену. Планируется, что простоит городок до 26 января.

Напомним, Ледовый городок вчера проинспектировал Александр Высокинский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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