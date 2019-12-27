СЕГОДНЯ 15:53 2019-12-27T15:53:14+03:00

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В Екатеринбурге Роспотребнадзор будет изымать из магазинов снюс. Внеплановые проверки организовали после приказа из Москвы. Сейчас снюс находится в свободной продаже. По словам специалистов, эта продукция является небезопасной. При этом купить её могут даже несовершеннолетние. Сотрудники Роспотребнадзора будут выявлять незаконный оборот некурительной никотинсодержащей продукции. В нее входят ПЭК, леденцы и подобные виды продукции для жевания, рассасывания.

- При отсутствии законодательно установленных показателей безопасности указанной никотинсодержащей продукции, отсутствии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза, её оборот является незаконным, - рассказали в Роспотребнадзоре Свердловской области.

Против магазинов, продающих снюс, будут приниматься меры административного характера, в том числе по изъятию продукции. При этом отмечают в Роспотребнадзоре, если будут известны факты причинения вреда жизни и здоровью граждан, информация будет передана в правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.

Екатеринбуржцев просят сообщать о магазинах, продающих снюс по телефону Управления Роспотребнадзора по Свердловской области (343) 270-15-91.

ИСТОЧНИК KP.RU