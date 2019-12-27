2019-12-27T14:06:25+03:00
Общество

На детской железной дороге в Екатеринбурге в каникулы можно будет прокатиться со снеговиками Деда Мороза

Свердловская детская железная дорога в Екатеринбурге подготовила для горожан специальную новогоднюю программу
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Свердловская детская железная дорога в Екатеринбурге (единственная малая магистраль, работающая круглый год) подготовила для горожан специальную новогоднюю программу.

В дни школьных каникул с 1 по 8 января ДЖД в ЦПКиО им. Маяковского переходит на ежедневный режим работы и приглашает горожан и гостей Екатеринбурга совершить увлекательную поездку на поезде по заснеженному парку. Первый состав отправляется в рейс в 11:00, последний – в 18:28.

Каждый день со 2 по 7 января в новогодней программе ДЖД запланированы различные праздничные мероприятия. Для удобства посетителей они будут начинаться в одно и то же время. Так, в 12:04, 14:40 и 15:12 ребята смогут отправиться в путешествие на поезде в компании новогодних героев. С 13:30 в здании вокзала детской железной дороги будет начинаться развлекательная программа: Дед Мороз, Снегурочка и герои любимых сказок будут водить с маленькими посетителями праздничный хоровод вокруг елки. Ребят ждут яркие новогодние представления, интерактивные игры и веселые конкурсы.

8 и 12 января на детской железной дороге вновь пройдет историко-литературная реконструкция «Чехов на колесах». Пассажиры смогут совершить поездку по малой магистрали в ретро-вагоне в компании с героями произведений Антона Павловича Чехова. Интерактивная программа позволит всем желающим окунуться в атмосферу железных дорог конца XIX – начала XX веков. Рейсы с театрализованным представлением стартуют от вокзала станции Екатеринбург-Детский в 14:12, 14:44 и 15:16. Билеты можно приобрести в кассе на вокзале малой магистрали.

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Свердловская детская железная дорога в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Ее протяженность – 3,1 км. Малая магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта. С момента открытия она перевезла около 2 млн человек. С ноября 2017 года ДЖД перешла на круглогодичный режим работы.

Также на базе малой магистрали действует уникальный музей узкоколейной железнодорожной техники. Несколько десятков экспонатов, составляющие действующую экспозицию, выставлены около вокзала станции Екатеринбург-Детский.

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