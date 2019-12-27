2019-12-27T13:47:09+03:00
Общество

В екатеринбургском «Салюте» будут читать лекции и проводить выставки

Помещение отдадут Дворцу творчества до 15 февраля 2020 года
Мария Трапезникова
Поделиться:
"Салют" передадут Дворцу творчества до 15 февраля"Салют" передадут Дворцу творчества до 15 февраляФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В старейшем кинотеатре Екатеринбурга, «Салюте», теперь уже окончательно принято решение открыть образовательный центр. Тут будут читать лекции, проводить мастер-классы, а также устраивать выставки. Планируется, что помещение отдадут Дворцу творчества до 15 февраля 2020 года.

- Муниципалитетом принято решение сохранить историческое название и направленность деятельности «Салюта» как детского кинотеатра и актуализировать работу с дошкольниками и школьниками с учетом современных приоритетов в сфере медиаобразования, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Все мероприятия, которые будут проводиться в «Салюте», рассчитаны на детей в возрасте от 5 до 18 лет. Перед тем, как их проводить, здание пройдет проверку по всем системам (противопожарная, антитеррористическая и санитарно-гигиеническая).

Из действующих залов предполагается использовать четыре: большой кинозал, зал на 250 мест и два конференц-зала на 45 и 65 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После пропажи парня с татуировкой «ВДВ» возбудили уголовное дело
На детской железной дороге в Екатеринбурге в каникулы можно будет прокатиться со снеговиками Деда Мороза
В екатеринбургском «Салюте» будут читать лекции и проводить выставки
В Екатеринбурге завершились поиски дамы с собачкой
В Екатеринбурге третий раз за месяц эвакуируют Арбитражный суд
«Проводится проверка»: в СК подтвердил, что 15-летний подросток потерял кисть при взрыве петарды в Екатеринбурге
«Участвует в патриотических акциях и рвется в армию»: в школе рассказали о 15-летнем екатеринбуржце, которому оторвало руку петардой
С VR-шлемами и книгами для слепых: на Урале открыли еще одну современную библиотеку
«Говорите тише, вас услышат»: жители уральского городка нашли дерево с ушами
Ущерб превысил миллион рублей: под Екатеринбургом поймали «черных лесорубов»
«Ноги как бы говорят мозгу: "мы ходим"»: уральские медики лечат больных в дополненной реальности
В Екатеринбурге утвердили размер субсидий на школьное питание
«Машину расплющило и размазало по дороге»: на свердловской трассе в страшном ДТП с автобусом погиб молодой водитель
Екатеринбуржцы выберут, какой сквер в 2021 году благоустроят первым
МегаФон знает, чего хотят женщины
Полицейские Екатеринбурга в праздники будут искать детей-бегунов, нарушивших комендантский час
Екатеринбуржец два года перепродавал чужие разговоры за 300 рублей
Уралец лишился дорогой иномарки за то, что не заплатил налоги
Ошибаются абсолютно все: «Уралочка» проигрывает последний матч в этом году