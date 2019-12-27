В екатеринбургском «Салюте» будут читать лекции и проводить выставки

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-27T13:47:09+03:00

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В старейшем кинотеатре Екатеринбурга, «Салюте», теперь уже окончательно принято решение открыть образовательный центр. Тут будут читать лекции, проводить мастер-классы, а также устраивать выставки. Планируется, что помещение отдадут Дворцу творчества до 15 февраля 2020 года.

- Муниципалитетом принято решение сохранить историческое название и направленность деятельности «Салюта» как детского кинотеатра и актуализировать работу с дошкольниками и школьниками с учетом современных приоритетов в сфере медиаобразования, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Все мероприятия, которые будут проводиться в «Салюте», рассчитаны на детей в возрасте от 5 до 18 лет. Перед тем, как их проводить, здание пройдет проверку по всем системам (противопожарная, антитеррористическая и санитарно-гигиеническая).

Из действующих залов предполагается использовать четыре: большой кинозал, зал на 250 мест и два конференц-зала на 45 и 65 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU