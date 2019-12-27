В Екатеринбурге завершились поиски дамы с собачкой

СЕГОДНЯ 13:30 2019-12-27T13:31:07+03:00

Женщина ушла из дома вечером, когда отправилась на прогулку с питомцем

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В Екатеринбурге завершились поиски 41-летней Анны Гусевой. Напомним, женщина ушла из дома вечером, когда отправилась на прогулку с собакой. Но домой так и не вернулась и на связь больше не выходила.

Ее разыскивали почти неделю, сегодня сотрудники полиции обнаружили ее, к счастью, живой и здоровой. Об этом рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

- В отношении женщины противоправных действий совершено не было. А уход из дома был обусловлен семейным конфликтом, - отметили там.

ИСТОЧНИК KP.RU