В Екатеринбурге завершились поиски дамы с собачкой
Женщина ушла из дома вечером, когда отправилась на прогулку с питомцем
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге завершились поиски 41-летней Анны Гусевой. Напомним, женщина ушла из дома вечером, когда отправилась на прогулку с собакой. Но домой так и не вернулась и на связь больше не выходила.
Ее разыскивали почти неделю, сегодня сотрудники полиции обнаружили ее, к счастью, живой и здоровой. Об этом рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
- В отношении женщины противоправных действий совершено не было. А уход из дома был обусловлен семейным конфликтом, - отметили там.
ИСТОЧНИК KP.RU