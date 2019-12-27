«Проводится проверка»: в СК подтвердил, что 15-летний подросток потерял кисть при взрыве петарды в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-27T13:45:51+03:00

В ведомстве уточнили. что он воспитывается в благополучной семье

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В СУ СКР по Свердловской области подтвердили случай, произошедший с 15-летним подростком. Напомним, школьник пытался сделать дома петарды для Нового года, но произошел взрыв. Подростку оторвало левую кисть.

- Следственным отделом по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга Следственного комитета РФ по Свердловской области проводится доследственная проверка по сообщению о травмировании 15-летнего подростка в результате хлопка при изготовлении самодельной петарды, - рассказали "КП" в ведомстве.

В СК рассказали, что инцидент произошел 25 декабря.

- По предварительным данным, подросток попытался самостоятельно изготовить петарду в домашних условиях, что привело к травмированию руки и ожогам. Семья, в которой воспитывается молодой человек, благополучная, в связи с чем на учётах в органах системы профилактики не состояла, сам подросток учится на хорошие оценки, - подчеркнули в СК.

По итогам проверки следователи СКР примут обоснованное решение.

Также мы поговорили с педагогами школы, где учится пострадавший подросток. Они рассказали, что парень буквально рвется в армию.

ИСТОЧНИК KP.RU