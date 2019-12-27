«Участвует в патриотических акциях и рвется в армию»: в школе рассказали о 15-летнем екатеринбуржце, которому оторвало руку петардой
В школе, где учится 15-летний подросток, которому оторвало кисть во время самодельного изготовления петарды, рассказали об ученике. Там подтвердили, что парень увлекается химией.
- Семья - полная. Мама с папой очень хорошие. Учится тоже очень хорошо. Парень - любознательный. Увлекается химией. Занимался в школе юного химика при УрФУ. Парень - очень хорошие. Рвется в армию. Очень тяготеет к этой теме. Во всех патриотических мероприятиях он всегда в первых рядах, - рассказали "КП" в школе, где учится пострадавший подросток, - рассказали в школе Уралмаша, где учится подросток.
Напомним, парень пострадал, когда пытался самостоятельно сделать петарды на Новый год. Взрыв произошел в его квартире. Школьнику оторвало левую кисть. Сейчас он находится в реанимации.
Позже в СКР официально подтвердили факт произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU