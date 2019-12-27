2019-12-27T13:01:25+03:00
Происшествия

«Участвует в патриотических акциях и рвется в армию»: в школе рассказали о 15-летнем екатеринбуржце, которому оторвало руку петардой

Парень воспитывается в полной семье, а еще состоит в школе юного химика при УрФУ
Евгений Стоянов
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Парня доставили в реанимациюПарня доставили в реанимациюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В школе, где учится 15-летний подросток, которому оторвало кисть во время самодельного изготовления петарды, рассказали об ученике. Там подтвердили, что парень увлекается химией.

- Семья - полная. Мама с папой очень хорошие. Учится тоже очень хорошо. Парень - любознательный. Увлекается химией. Занимался в школе юного химика при УрФУ. Парень - очень хорошие. Рвется в армию. Очень тяготеет к этой теме. Во всех патриотических мероприятиях он всегда в первых рядах, - рассказали "КП" в школе, где учится пострадавший подросток, - рассказали в школе Уралмаша, где учится подросток.

Напомним, парень пострадал, когда пытался самостоятельно сделать петарды на Новый год. Взрыв произошел в его квартире. Школьнику оторвало левую кисть. Сейчас он находится в реанимации.

Позже в СКР официально подтвердили факт произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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