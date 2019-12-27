С VR-шлемами и книгами для слепых: на Урале открыли еще одну современную библиотеку

СЕГОДНЯ 12:31 2019-12-27T12:31:37+03:00

Из федерального бюджета на реконструкцию потратили 10 миллионов

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Еще одна модельная библиотека открылась сегодня, 27 декабря, в Краснотурьинске. За счет городского бюджета в здании был проведен капитальный ремонт: заменены все окна, приобретена библиотехника (подставки под книги, читательские формуляры и билеты, карточки) и заменена вывеска.

- Из федерального бюджета было выделено 10 миллионов. Средства направили на ремонт вестибюля, читального и медиазала, замену освещения и штор, обновление библиотечной мебели, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Также в новой библиотеке появилось мультимедийное оборудование – интерактивный стол и панели, VR-шлема, планшеты и электронные книги. А еще больше 7,5 тысяч новых книг для читателей всех возрастов, издания специальных форматов для слепых и слабовидящих и электронные книги «ЛитРес».

Весь персонал прошел курсы повышения квалификации. Кстати, не так давно модульная библиотека появилась в Березовском, что под Екатеринбургом.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU