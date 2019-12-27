2019-12-27T11:12:21+03:00
Общество

«Говорите тише, вас услышат»: жители уральского городка нашли дерево с ушами

Ствол тополя имеет очень необычную форму, которая напоминает человеческое ухо
Мария Трапезникова
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В маленьком городке Арти обнаружили дерево с ушами. Фото: читатель "КП"В маленьком городке Арти обнаружили дерево с ушами. Фото: читатель "КП"
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В маленьком уральском городке Арти местные жители обнаружили совершенно уникальное дерево с ушами. Вы не ослышались – ствол тополя, которому уже больше 50 лет, имеет необычную форму, которая очень напоминает человеческое ухо. Фотографиями поделился наш читатель Дмитрий Снигирев.

Фото: читатель "КП"

Фото: читатель "КП"

- Вглядитесь внимательно в ствол этого дерева, и вы увидите человеческий орган , ярко выраженная раковина уха. Как будто дерево слышит и чувствует, как живет его родной поселок, - рассказал Дмитрий. – А ведь, действительно, деревья умеют слышать и передавать на языке друидов всю информацию о своей жизни и жизни окружающих их людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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