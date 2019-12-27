2019-12-27T10:53:41+03:00
Происшествия

Ущерб превысил миллион рублей: под Екатеринбургом поймали «черных лесорубов»

Следователи возбудили уголовное дело
Мария Трапезникова
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"Черные лесорубы" уничтожили 24 сосны"Черные лесорубы" уничтожили 24 сосныФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сухом Логу прокуратура вместе с отделом гонадзора, охраны и использования животного мира обнаружила, что на территории местного лесничества незаконно рубят деревья.

- Они уничтожили и повредили, в общем, 24 сосны. Общий ущерб, который лесничество причинило, составил больше миллиона рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В связи с этим материалы дела были отправлены в следственные органы, чтобы дать им уголовно-правовую оценку. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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