Ущерб превысил миллион рублей: под Екатеринбургом поймали «черных лесорубов»
В Сухом Логу прокуратура вместе с отделом гонадзора, охраны и использования животного мира обнаружила, что на территории местного лесничества незаконно рубят деревья.
- Они уничтожили и повредили, в общем, 24 сосны. Общий ущерб, который лесничество причинило, составил больше миллиона рублей, - отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В связи с этим материалы дела были отправлены в следственные органы, чтобы дать им уголовно-правовую оценку. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».
ИСТОЧНИК KP.RU